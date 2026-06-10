Türkiye’de yasaklı olan site üzerinden müstehcen içerik paylaşarak gelir elde ettikleri iddia edilen 27’si şüpheli 256 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında Merve Taşkın ve Ceyda Ersoy’un da bulunduğu isimler için 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Türkiye’de yasaklı olan OnlyFans platformu üzerinden cinsel içerikli paylaşımlar yaparak gelir elde ettikleri iddia edilen sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, aralarında sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip isimlerin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Şüphelilerin, çeşitli suçlamalar kapsamında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

İddianamede, bazı fenomenlerin platform üzerinden yaptıkları paylaşımlar karşılığında gelir elde ettiklerinin tespit edildiği öne sürülürken, dosyada yer alan isimlerin sosyal medya etkileşimleri ve dijital içerik faaliyetlerinin de incelemeye alındığı belirtildi.

Dosyada, fenomenler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin de bulunduğu ifade edildi. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Merve Taşkın, Ceyda Ersoy ve Gizem Avcı gibi sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip isimler de iddianamede yer aldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında ayrıca bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Bu isimler arasında Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan’ın da bulunduğu belirtildi.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde 27 şüpheli ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak. Yargılama sürecinde, dijital platformlar üzerinden elde edilen gelirler ve içeriklerin niteliği detaylı şekilde ele alınacak.

HAKLARINDA İDDİANAME HAZIRLANAN İSİMLER

Gizem Bağdaçiçek

Merve Taşkın

Azranur Ay Vandan

Zeynep Alkan

Ebru Arman

Meltem Bakır

Gizem Avcı

Yağmur Şimşek

Öznur Güven

Cansu Bade Taş

Kübra Yurdakul

Arzu Yılmaz

Ceyda Ersoy

Derin Gür

Dilber Doğan

Eda Alboya

Eme Nur Süder

Kadriye Değirmenci

Lina Su Özgen

Yaprak Meriç Yücel

Nisanur Kavak

Tuğçe Cansu Parlak

Tülin Arıkoğlu

Burçin Erol

Serpil Cansız

Haberle İlgili Daha Fazlası