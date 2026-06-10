27 fenomen için istenen ceza belli oldu! Aralarında Merve Taşkın ve Ceyda Ersoy da var
Türkiye’de yasaklı olan site üzerinden müstehcen içerik paylaşarak gelir elde ettikleri iddia edilen 27’si şüpheli 256 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında Merve Taşkın ve Ceyda Ersoy’un da bulunduğu isimler için 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
- Savcılık, 27 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
- Bazı fenomenlerin platform üzerinden yaptıkları paylaşımlar karşılığında gelir elde ettikleri tespit edildi.
- İddianamede Merve Taşkın, Ceyda Ersoy ve Gizem Avcı gibi isimlerin bulunduğu belirtildi.
- Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- İddianamede adı geçen bazı şüpheliler arasında Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan yer alıyor.
Türkiye’de yasaklı olan OnlyFans platformu üzerinden cinsel içerikli paylaşımlar yaparak gelir elde ettikleri iddia edilen sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, aralarında sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip isimlerin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Şüphelilerin, çeşitli suçlamalar kapsamında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.
İddianamede, bazı fenomenlerin platform üzerinden yaptıkları paylaşımlar karşılığında gelir elde ettiklerinin tespit edildiği öne sürülürken, dosyada yer alan isimlerin sosyal medya etkileşimleri ve dijital içerik faaliyetlerinin de incelemeye alındığı belirtildi.
Dosyada, fenomenler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin de bulunduğu ifade edildi. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Merve Taşkın, Ceyda Ersoy ve Gizem Avcı gibi sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip isimler de iddianamede yer aldı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Soruşturma kapsamında ayrıca bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Bu isimler arasında Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan’ın da bulunduğu belirtildi.
İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde 27 şüpheli ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak. Yargılama sürecinde, dijital platformlar üzerinden elde edilen gelirler ve içeriklerin niteliği detaylı şekilde ele alınacak.
HAKLARINDA İDDİANAME HAZIRLANAN İSİMLER
Gizem Bağdaçiçek
Merve Taşkın
Azranur Ay Vandan
Zeynep Alkan
Ebru Arman
Meltem Bakır
Gizem Avcı
Yağmur Şimşek
Öznur Güven
Cansu Bade Taş
Kübra Yurdakul
Arzu Yılmaz
Ceyda Ersoy
Derin Gür
Dilber Doğan
Eda Alboya
Eme Nur Süder
Kadriye Değirmenci
Lina Su Özgen
Yaprak Meriç Yücel
Nisanur Kavak
Tuğçe Cansu Parlak
Tülin Arıkoğlu
Burçin Erol
Serpil Cansız