Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yapımı süren Geminbeli Tüneli'nde sona yaklaşıldı. İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlayacak olan tünelin 2026 yılının yaz aylarının ilk yarısında tamamlanacağını bildirildi.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan ve İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlayacak stratejik öneme sahip Geminbeli Tüneli, bölgedeki ulaşım ağının en önemli projeleri arasında yer alıyor.

2025 YILINDA BİTİRİLECEKTİ

Bayburt İnşaat firması tarafından 2013 yılında duble yol çalışmaları kapsamında temeli atılan tünel bir türlü bitirilememişti. Sivas Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1. toplantısında konuşan Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, tünelin 2025 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini ancak bazı olumsuzluklar nedeniyle bu tarihe yetiştirilemediğini belirtti.

3 bölgeyi birbirine bağlayacak! 9 kilometrelik tünel için tarih verildi

BU SENE İÇİNDE AÇILIŞI YAPILACAK

Öcal, "Geminbeli Tüneli'ni 2025 yılında bitirmeyi hedeflemiştik. Ancak bazı aksaklıklardan dolayı yetiştiremedik. İnşallah 2026 yılında 9 kilometrelik bağlantı yoluyla birlikte tünelimizi hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Tünel içerisinde üstyapı çalışmalarına başlandığını da ifade eden Öcal, hava şartlarının çalışmaları etkilediğini vurgulayarak, "Kar yağışları başlayana kadar tünel içinde üstyapı imalatlarına başlamıştık. Ancak hava şartları nedeniyle çalışmaları durdurmak zorunda kaldık. Kar biraz azalırsa yeniden başlayacağız. 2026 yılının yaz aylarının birinci yarısına kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Sonbahardan önce bitecek diyebilirim" şeklinde konuştu.

