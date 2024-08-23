Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için pazar günü kapalı olacak yollar açıklandı

30 Ağustos Zafer Bayramı provası için pazar günü kapalı olacak yollar açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'daki yoğun trafik nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için bazı yolların pazar günü kapalı olacağı açıklandı. İşte Vatan Caddesi'ndeki prova için kapanacak yollar.

Vatan Caddesi'nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları pazar günü Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı provası için pazar günü kapalı olacak yollar açıklandı - 1. Resim

PAZAR GÜNÜ HANİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Pazar günü 06.00'dan prova bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılırken alternatif güzergahlar da belirlendi.

Buna göre, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılırken, yine bulvara D-100 kuzey ve güney yön ve Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin Caddelerinden, Keçeci Meydan Sokak'tan girişlere izin verilmeyecek. Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan da Vatan Caddesi'ne giriş olmayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı provası için pazar günü kapalı olacak yollar açıklandı - 2. Resim

​​​​​​​Ayrıca, Hal Yolu güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri ile bulvara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafik akışına kapatılacak, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule Caddelerinden de Vatan Caddesi'ne katılım sağlanamayacak.

Sürücüler alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolunu kullanabilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı provası için pazar günü kapalı olacak yollar açıklandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bahar dizisine üç yeni isim katılıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı - GündemKahramanmaraş'ta korkutan deprem!Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'le ilgili yeni gelişme - GündemAbdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni gelişmeSultan Abdülhamid Han'ın 150 yıllık rüyası Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi ile gerçek oldu - GündemAbdülhamid Han'ın 150 yıllık rüyası gerçek olduAntalya'da facia! Şoför direksiyonu bırakıp su savaşına katıldı, otobüs kaza yaptı - GündemDireksiyonu bırakıp oyuna katıldı, olanlar olduMersin'de anız yakan 2 kişi dronla suçüstü yakalandı - GündemCiğerlerimizi yakacaklardı! Suçüstü yakalandılarBakan Memişoğlu'ndan 'Maymun Çiçeği' açıklaması - GündemBakan Memişoğlu'ndan 'Maymun Çiçeği' açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...