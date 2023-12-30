31 ARALIK PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YOLLAR NEDEN KAPALI? İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar hangileri?

30 Aralık 2023 22:58 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 22:58

İstanbul Valiliği 31 Aralık Pazar günü bazı yolalrın trafiğe kapatılacağını duyurdu. Türkiye'nin trafik bakımından en yoğun şehirlerindne biri olan İstanbul'da vatandaşlar merakla kapalı yolların hangileri olduğunu aratttı. Peki yollar nedne trafiğe kapatıldı? Merak edilen o soruların detayları...

31 ARALIK PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YOLLAR NEDEN TRAFİĞE KAPALI?

31 aralık İstanbul'da bazı yolalrın trafiğe kapatılmasının nedeni yeni yıl kutlamaları oldu. Vatandaşların rahatça hareket etmesi için İstanbul Valiliği araçlara yolları kapattı. Aynı zamanda bu noktada polis kontorlleri ve devriyleri de yer alacak. Vatandaşlara duyurulan bu haber sonrası hangi yolalrın kapalı olacağı merak edildi.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ (ALTERNATİFLERİ)

Valilik Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, gibi birçok ilçede trafik akışı alternatif yollara yönlendirileceğini duyurdu.

Araçlara kapatılan yolalrın yanı sıra 31 Aralık 1 Ocak arası belirli alanlara ise kamyon, Tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi de yasaklanacak.

Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar; kamyon, Tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişine kapatılacak.

Şişli ilçesinde 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar kapalı olacak. Ancak bu yollar ise alternatif olarak kullanılabilecek:

Teşvikiye Caddesi

Bayıldım Caddesi

Valikonağı Caddesi

Rumeli Caddesi

Halaskargazi Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Kadıköy ilçesinde ise 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar araçlar yollara girmeyecek. Kadiköy'de bu yollar alternatif yollar olacak:

General Asım Gündüz Caddesi

Dr. Esat Işık Caddesi

Rıhtım Caddesi

Söğütlüçeşme Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Abdulkadir Noyan Sokak

Beyoğlu ilçesinde 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatifleri aşağıya çıkarılmıştır. Beyoğlu'nnun alternatif yolları ise şunlar:

Galata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine devam edecek.

Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.