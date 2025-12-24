Botla Edirne'nin Meriç Nehri'ne açılan 25 yaşındaki Ensar Çakır, Bosna köyü yakınlarında kayboldu. Kendisinden 4 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları başlatıldı. 4 gündür hiçbir iz bulunmazken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar, nehirde su altı dalışı gerçekleştirdi.

AFAD ekipleri botla nehirden jandarma ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürürken gencin annesi Ayşe Çakır da çalışmaları karadan izledi.

Oğlunun Yunanistan'a gitmek için nehre geldiğini söyleyen anne, şöyle konuştu:

Botla ilerlerken gözden kaybolmuş. 4 gündür haber alamıyorum. Çok kötüyüm içim yanıyor şu an yaşamıyorum ölüyorum. Gece gündüz burada oğlumu bekliyorum. Bana yavrumu bulun.