Anadolu Ajansı
4 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 28 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 28 zanlı gözaltına alındı.
Özetle Dinle
Gündem
İstanbul merkezli yapılan operasyonla, 'Golbet' ve 'Hasbet' adlı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatan organize bir suç örgütü çökertildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Zanlıların organize şekilde "Golbet" ve "Hasbet" isimli internet siteleri üzerinden "kapalı devre" diye tabir edilen yöntemle kıraathane, emlak ofisi ve "iletişim dükkanı" gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları tespit edildi.
Ekipler tarafından adres ve kimlikleri belirlenen 28 şüpheli, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
