Diyarbakır’da 4 işçinin hayatını kaybetti iskele kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. 19 sayfalık raporda kazanın önlenebilir nitelikte olduğu vurgulanarak, taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi asli kusurlu bulundu. Raporda iskele bağlantısının yetersiz olduğu, yük dağıtımın kontrolsüz yapıldığı, çalışanların emniyet kemeri takmadığı belirtildi. Aynı zamanda kazada hayatını kaybeden işçilerin de asli kusurlu olduğu değerlendirildi.

Diyarbakır'da inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada bilirkişi raporu hazırlandı.

FİRMA SAHİBİ VE EKİP ŞEFİ ASLİ KUSURLU

19 sayfalık raporda kazanın beton dökümü esnasında aşırı yüklenme ve yetersiz iskele bağlantısı nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi asli kusurlu bulundu. İşte rapordaki diğer detaylar…

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

11 Kasım 2025'te Diyarbakır'da inşası süren viyadükte iskele çökmüş, işçiler Şeyhmus Anuştekin, Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner hayatını kaybetmiş, 1 işçi de yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma başlatılmıştı.

19 SAYFALIK BİLİRKİŞİ RAPORU

İskele ekip şefi F.L'nin tutuklandığı toplam 10 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada 19 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı.

“YETERSİZ İSKELE BAĞLANTISI”

Makine ve inşaat mühendisi ile iş güvenliği uzmanı 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda; dosya kapsamı ve saha keşfine göre kazanın beton dökümü esnasında aşırı yüklenme ve yetersiz iskele bağlantısı nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

“YÜK DAĞILIMI KONTROL EDİLMEMİŞ”

Raporda, kazaya ilişkin ihmaller şöyle sıralandı:

İskele sistemine ait statik hesap ve proje onay dosyaları bulunmamaktadır.

Kalıp iskelesi elemanlarının (kuşak, dikme, bağlantı kelepçesi) montajında eksiklikler ve uygunsuz malzeme kullanımı görülmüştür.

Beton dökümü mikser tarafından yapılmış, yük dağılımı kontrol edilmemiştir.

İskele kontrolü için günlük ve haftalık kontrol çizelgeleri tutulmamıştır.

Çalışanların yüksekte çalışma eğitimi ve yetki belgesi bulunmamaktadır.

Olay anında gözetim ve denetim sorumlularının sahada olmadığı belirlenmiştir.

Denetim yapacak şirketin sözleşmede belirtildiği ve denetimleri yapmadığı görülmektedir.

“HATALI MONTE ETTİ”

Sorumluluk ve kusur değerlendirmesi yapılan raporda, taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L'nin bağlantı elemanlarını hatalı monte ettiği, iskeleyi projeye aykırı şekilde kurduğu için asli kusurlu olduğu açıklandı.

KAZANIN NEDENLERİ NELER?

Raporda, heyet tarafından kazanın muhtemel nedenleri hakkındaki teknik değerlendirmede, şöyle denildi:

İskele sisteminde yetersiz mühendislik hesabı ve uygunluk onayının bulunmaması,

Yük testi yapılmadan beton dökümüne başlanması,

Beton döküm planının hazırlanmayışı ve aşırı yükleme,

Denetim eksikliği ve sorumluların sahada bulunmaması,

Eğitim, kontrol ve kişisel koruyucu donanım eksikliklerinin olduğu değerlendirilmiştir.

“ÖLENLER ASLİ KUSURLU”

Öte yandan raporda “Çalışanların iskele kurulumu yaptıkları montaj kısmında gerekli dikkat ve üzeni göstermedikleri, çalışma platformunda emniyet kemeri kullanmadığı görülmüştür. Bu durum neticesinde kazada hayatını kaybeden Anuştekin, Dere, Lale ve Yalçıner asli kusurlu olduğu değerlendirilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce işe atanan görevli personelin sunduğu evraklarda denetimlerini yaptığı görülmekte olup kusurunun olmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.

“ÖNLENEBİLİR NİTELİKTE”

Raporda, “Olayın bir önceki beton döküm esnasında yapılan ankraj (çeşitli malzemeleri birbirine bağlama veya beton, duvar gibi yapı elemanlarını sabitleme işlemi) yeri seçiminden kaynaklandığı, kazanın önlenebilir nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır” ifadesine yer verildi.

