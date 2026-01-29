İstanbul’un ‘can suyu’ Sazlıdere’de kritik tablo: Doluluk düştü, toprak çatladı
İstanbul’un önemli su kaynakları arasında yer alan Sazlıdere Barajı’nda doluluk oranındaki düşüş dikkat çekti. Son yağışların ardından barajdaki doluluk yüzde 16,44’e geriledi. Büyük bir kısmı kuruyan barajın etrafındaki topraklarda ise derin çatlaklar meydana geldi.
- İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 27,63 olup, son yağışlara rağmen beklenen seviyeye ulaşılamadı.
- Sazlıdere Barajı, yüzde 16,44 doluluk oranıyla kritik seviyede bulunuyor ve kuruma emareleri gösteriyor.
- İSKİ verileri, İstanbul'da kuraklık riskinin yeniden gün yüzüne çıktığını belirtiyor.
- Kazandere Barajı yüzde 4,03 ile en düşük doluluk oranına sahip barajlardan biridir.
Son yağışların ardından İstanbul barajlarında beklenen seviyeye ulaşılamadı. İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 27,63 olurken, Sazlıdere Barajında azalan su seviyesi dikkat çekti.
İstanbul’da kar yağışı ve sağanak sonrasında İSKİ, barajlardaki son durumu açıkladı. İSKİ’nin açıkladığı güncel verilerde kuraklık riski yeniden gün yüzüne çıktı.
İstanbul barajlarına ters köşe ‘kar’ dopingi! Son 10 yılın en düşük seviyesi ölçüldü
DOLULUK ORANI YÜZDE 27,63
Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi baraj doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 27,63 olarak kaydedildi.
İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 16,44’e düştü. Kritik seviye endişe oluştururken, barajda daha önce sular altında kalan yüzlerce metrekare alanın çekilen yeni görüntüleri de dikkat çekti.
İSKİ açıkladı! 20 Ocak İstanbul barajlarındaki son durum ne?
TOPRAK ÇATLAKLA KAPLANDI
Yüzde 16,44 doluluk oranına sahip Sazlıdere barajında çoğu alanın tamamen kuruduğu, toprağın derin çatlaklarla kaplandığı görüldü.
İŞTE DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 7 Ocak 2026 tarihli güncel verilere göre 10 barajındaki doluluk oranları şöyle:
- Elmalı: yüzde 80,77,
- Darlık: yüzde 46,68,
- Ömerli: yüzde 40,51,
- İstrancalar: yüzde 39,31,
- Alibey: yüzde 22,37,
- Büyükçekmece: yüzde 18,77,
- Terkos: yüzde 16,69,
- Sazlıdere: yüzde 16,44,
- Pabuçdere: yüzde 7,43,
- Kazandere: yüzde 4,03