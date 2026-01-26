Yaklaşık 2 hafta önce kar yağışının etkili olduğu İstanbul’da, yağış sonrasında gözler barajların doluluk oranlarına çevrildi. Kar yağışı sonrasında barajlardaki doluluk oranı yüzde 27.14 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji ve AKOM’un peş peşe uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermiş, çok sayıda ilçede kar tutmuştu. Kar yağışı ve hafta boyunca devam eden sağanak yağışın ardından barajlardaki son durum da belli oldu.

İstanbul barajlarına ters köşe ‘kar’ dopingi! Son 10 yılın en düşük seviyesi ölçüldü

SON 2 HAFTADA YÜKSELDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı son iki haftada yükseldi. Barajların doluluk oranı yüzde 27.14 oldu. Kayıtlara geçen bu rakam, son 10 yılın en düşüğü olarak öne çıktı.

İstanbul barajlarına ters köşe ‘kar’ dopingi! Son 10 yılın en düşük seviyesi ölçüldü

EN YÜKSEK DOLULUK ELMALI BARAJINDA

İstanbul barajları arasında doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 80.55 ile Elmalı Barajı olurken, doluluk oranının en az olduğu baraj ise yüzde 4.84 ile Kazandere oldu.

İstanbul barajlarına ters köşe ‘kar’ dopingi! Son 10 yılın en düşük seviyesi ölçüldü

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

Ömerli yüzde 39.17

Darlık yüzde 45.77

Elmalı yüzde 80.55

Terkos yüzde 16.79

Alibey yüzde 22.02

Büyükçekmece yüzde 18.62

Sazlıdere yüzde 16.29

Istrancalar yüzde 38.3

Kazandere yüzde 4.84

Pabuçdere yüzde 7.55.

İSKİ verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son 14 günde yeniden yükselmeye başlamıştı.

11 Ocak’ta açıklanan rakamlar göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 20,11 olarak ölçülmüştü.

Su miktarı Ömerli'de yüzde 25,17, Darlık'ta yüzde 31,51, Elmalı'da yüzde 61,29, Terkos'ta yüzde 15,95, Alibey'de yüzde 13,24, Büyükçekmece'de yüzde 16,27, Sazlıdere'de yüzde 13,39, Istrancalar'da yüzde 42,29, Kazandere'de yüzde 5,69, Pabuçdere'de yüzde 6,08 olarak hesaplanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası