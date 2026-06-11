456 kişi merakla bekliyordu! 60 yıllık tapu davasında karar belli oldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1966 yılında açılan ve 456 hak sahibini ilgilendiren kadastro davası, 60 yıl sonra karara bağlandı. Adalet Bakanlığının "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında sonuçlanan davada, yıllardır süren mülkiyet belirsizliği sona ererken, taşınmazların tapu tesciline ilişkin nihai hüküm açıklandı.
- Proje ile yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların belirsizlikten kurtulması amaçlanıyor.
- Nusaybin'in Duruca Mahallesi'nde 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren kadastro davası sonuçlandı.
- Mardin Kadastro Mahkemesi'nde 5 Ocak 1966'da açılan mülkiyet uyuşmazlığı davası, 9 Haziran'da 70. celsede karara bağlandı.
- Mahkeme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 171, 173, 174, 175 ve 176 numaralı parsellerin mevcut kadastro tespitlerini iptal ederek hak sahipleri adına tapuya tescil edilmesine karar verdi.
- 197 ve 198 numaralı parsellerin ise kadastro tespitlerinin iptal edilerek Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline hükmedildi.
- Karara karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'ne itiraz yolu açık bulunuyor.
"Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda Adalet Bakanlığınca sağlanan teknik ve idari desteklerle yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların uzun süren belirsizlikten kurtulması amaçlanıyor. Bu çalışmaların, adaletin etkin işleyişine katkı sunarak yargıya duyulan güveni artırması hedefleniyor.
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60 YILLIK DAVA KARARA BAĞLANDI
Proje kapsamında, Türkiye genelinde yıllardır süren kadastro davalarının çözümüne yönelik çalışmalar hız kazanırken, Nusaybin'in Duruca Mahallesi'nde de 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava karara bağlandı.
SONUÇ 70. CELSEDE BELLİ OLDU
Mardin Kadastro Mahkemesi'nde 5 Ocak 1966'da açılan "mülkiyet uyuşmazlığı"na ilişkin davanın yargılama süreci 60 yıl sürdü. Mahkeme, 456 tarafın yer aldığı davada, 9 Haziran'da 70'inci celsede kararını açıkladı.
Tarafların ve avukatlarının katıldığı duruşmada, dosyaya sunulan bilirkişi ve hisselendirme raporlarını değerlendiren mahkeme, daha önce keşif yapıldığını belirterek, "yeniden keşif yapılmasının dosyaya bir katkı sağlamayacağını" değerlendirip keşif yapılması yönündeki ara kararından vazgeçilmesini kararlaştırdı.
HAK SAHİPLERİ ADINA TAPUYA TESCİL EDİLECEK!
Kararda, Duruca Mahallesi'nde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 171, 173, 174, 175 ve 176 numaralı parseller yönünden mevcut kadastro tespitleri iptal edilerek, belirlenen hisseler oranında hak sahipleri adına tapuya tescil kararı verildi.
Mahkeme ayrıca 197 ve 198 numaralı parsellerin kadastro tespitlerinin iptal edilmesine ve taşınmazların "Maliye Hazinesi" adına tapuya kayıt ve tesciline hükmetti.
Kararda, gerekçeli kararın tebliğinin ardından belirtilen süre sonunda Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.