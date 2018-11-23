Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ait atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yer alan kararda, Yurdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar’ın görevden alındığı, bu suretle boşalan göreve Abdulhadi Turus’un atandığı aktarıldı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince uygun görüldü.