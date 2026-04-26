İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) kısa bir süre kala gözler sınav saati ve süresine çevrildi. Öğrenciler, son kontrollerini yaparken bir yandan da sınava ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) saat kaçta başlayacak/bitecek?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım sürüyor. Yayımlanan kılavuzda sınavın uygulanış şekline dair bilgiler verilmişti. Veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki "öğrenci sınav bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebiliyor.

İOKBS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/BİTECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınav 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 sorunun yöneltileceği sınav, 100 dakika sürecek. İOKBS 2026 oturumu 11.40'ta tamamlanmış olacak.

SINAV SONUÇ VE İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.



Sınava ilişkin itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 beş takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.

