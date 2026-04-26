İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı'nda düzenlediği operasyonun ardından İran’ın nükleer programı ve elindeki uranyum stokları bir kez daha gündeme geldi. New York Times, İran’ın elinde çeşitli seviyelerde zenginleştirilmiş toplam 11 ton uranyum bulunduğunu belirterek, bu miktarın saflaştırıldığı takdirde yaklaşık 100 nükleer silah üretmeye yetecek bir kapasite anlamına geldiğini belirtti. Bu devasa stok, ABD için büyük bir güvenlik tehdidi oluştururken, Tahran yönetimi için masadaki en güçlü siyasi koz olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Trump’ın Witkoff ve Kushner’in Pakistan ziyaretini iptal etmesiyle ABD-Tahran arasındaki tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD Başkanı’nın ‘Kozlar bizim elimizde’ açıklaması gündem olurken, ABD basınından New York Times, sahadaki gerçeklerin oldukça kritik bir tabloya işaret ettiğini yazdı.

ABD basını İranın elindeki 11 tonluk gizli kozu yazdı: 35 ila 100 tane atom bombası tehdidi

İRAN'IN ELİNDEKİ EN GÜÇLÜ KOZ

New York Times’ın aktardığına göre, İran’ın elinde şu an çeşitli seviyelerde zenginleştirilmiş toplam 11 ton uranyum bulunuyor. Bu miktarın daha da saflaştırılması halinde, teorik olarak 100’e kadar nükleer silah üretilebileceği değerlendiriliyor.

Bu stokun büyük bölümü, ABD’nin önceki yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından geçen yıllarda birikti. New York Times’ın aktardığına göre, anlaşma döneminde İran, uranyum stokunun büyük kısmını yurt dışına göndermeyi kabul etmişti ve bu sebeple elinde silah yapımına yetecek kadar malzeme kalmamıştı.

"ABD, MASADA BİRÇOK BAŞLIĞI GÖRÜŞMEK ZORUNDA"

ABD ile İran arasında yeniden yürütülen müzakerelerin oldukça karmaşık bir tablo ortaya koyduğu aktarılan haberde, ABD Başkanı Trump ve ekibinin, yalnızca nükleer programı değil, aynı zamanda İran’ın füze kapasitesi, bölgesel politikaları ve ekonomik yaptırımlar gibi birçok başlığı da görüşmek zorunda olduğu kaydedildi. Haberde ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve bölgedeki askeri gerilimler de müzakerelerin önemli unsurları arasında yer aldığı belirtildi.

Habere göre İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamında uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu savunuyor ve bu haktan vazgeçmeye yanaşmıyor. Buna karşılık bazı öneriler, zenginleştirmenin uzun süreli olarak sınırlandırılması veya askıya alınmasını içeriyor. Uzmanlar, etkili bir anlaşmanın sıkı denetimler, uranyum stokunun azaltılması ve yaptırımların kademeli olarak hafifletilmesini kapsaması gerektiğini belirtiyor.

35-100 NÜKLEER SİLAH ÜRETEBİLME KAPASİTESİNE SAHİP

Uzmanlara göre İran, elindeki malzemeyle teknik becerisine bağlı olarak 35 ile 100 arasında atom bombası üretebilecek kapasiteye ulaşmış durumda. 11 tonluk bu devasa stok, ABD ve müttefikleri için büyük bir güvenlik tehdidi oluştururken, Tahran yönetimi için masadaki en güçlü siyasi koz olmaya devam ediyor.

