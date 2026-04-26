BYD, yeni elektrikli hiper otomobili Denza Z’yi tanıttı. Pekin Otomobil Fuarı'ndaki küresel lansmanın ardından Denza Z, bu yaz Avrupa'nın lüks otomobil üreticileriyle kıyasıya rekabete girecek. 0'dan 100 km/sa hıza 2 saniyeden kısa sürede ulaşabildiği iddia edilen otomobil, 5 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabilecek ve 599 kilometre menzile sahip olacak.

BYD, Denza Z'nin “küresel otomotiv endüstrisi için bir dönüm noktası" olduğunu belirterek, Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin hakimiyetinde olan milyon dolarlık lüks süper otomobil segmentine girmeye hazırlandığını ifade etti.

ALMAN OTOMOTİV TASARIMCISI TASARLADI

BYD’nin premium alt markası olan Denza’nın yeni Denza Z modeli, açılabilir yumuşak tavana sahip üstü açılabilir gövde tipiyle sergilendi. Şu anda BYD'nin Küresel Tasarım Direktörü olan Alman otomotiv tasarımcısı Wolfgang Egger’İn liderliğinde yapılan tasarım, “Pure Emotion” adı verilen tasarım dili ile geliştirilmiş. Araçta karbon fiber gövde ve iç bileşenler kullanılarak hem ağırlık azaltılmış hem de performans artırılmış.

Denza Z

0'DAN 100'E 2 SANİYEDEN KISA SÜREDE ÇIKIYOR

1000 beygirin üzerinde bir güce sahip olan BYD, Denza Z'nin 0'dan 100 km/sa hıza 2 saniyeden kısa sürede ulaşabildiğini iddia ediyor.

5 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Ayrıca araçta BYD'nin yeni Blade Bataryası ve Flash Charging 2.0 sistemi de bulunuyor. Bu sayede 5 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabiliyor. Detaylar henüz sınırlı olsa da, üstü açık modelin, Avrupa’da satışa çıkan Denza Z9 GT ile yaklaşık aynı WLTP sürüş menziline sahip olması ve 599 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

Denza Z

Denza Z, markanın bir başka performans modeli Yangwang U9'da da bulunan ve özellikle yüksek performans için tasarlanmış Disus-M akıllı gövde kontrol sistemine sahip. Modelin küresel lansmanının yaz aylarında İngiltere’de düzenlenecek Goodwood Festival of Speed kapsamında yapılması bekleniyor.

