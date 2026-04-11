Çinli otomobil devi BYD, yeni amiral gemisi sedan modeli Seal 08’i tanıtmaya hazırlanıyor. Model, markanın ikinci nesil Blade Battery 2.0 teknolojisi ve yüksek performanslı elektrik motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Seal 08, BYD’nin Ocean serisindeki en üst konumlu sedan modeli olacak. Araç, modern fastback tasarımıyla öne çıkarken aerodinamik hatları ve geniş gövde ölçüleriyle premium sınıfta yer alıyor.

Modelin en dikkat çekici yeniliği ise yeni nesil batarya teknolojisi. BYD’nin Blade Battery 2.0 sistemi, lityum demir fosfat (LFP) altyapısını korurken daha yüksek enerji yoğunluğu ve geliştirilmiş güvenlik sunuyor. Bu batarya sayesinde Seal 08’in teorik menzilinin 1000 kilometre seviyesine kadar çıkabileceği belirtiliyor.

BYD’den 1000 km menzilli sedan! İşte Seal 08'in özellikleri

684 BEYGİR GÜÇ

Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, performans tarafında da iddialı bir tablo var. Homologasyon belgelerine göre Seal 08’in en güçlü versiyonu yaklaşık 684 beygir güç üretiyor.



Çift motorlu ve dört tekerlekten çekiş sistemi bulunan araçta, önde 190 kW motor (255 hp), arkada ise 320 Kw’lik motor (429 hp) güç üretiyor.

Tek motorlu arkadan itişli versiyonlar ise 255 kW (342 hp) ve 320 kW (429 hp) olmak üzere iki farklı seçenekle gelecek.

Araç Modeli Güç Kaynağı Motor Yapılandırması Motor Gücü (kW) Motor Gücü (hp) Seal 08 Çift Motorlu Dört Tekerden Çekişli Ön Motor 190 kW 255 hp Arka Motor 320 kW 429 hp Seal 08 Tek Motorlu Arkadan İtişli Seçenek 1 255 kW 342 hp Seçenek 2 320 kW 429 hp

5 DAKİKALIK ŞARJLA 400 KM MENZİL

Araçta farklı güç ve batarya seçenekleri sunulması bekleniyor. Daha düşük kapasiteli versiyonlarda yaklaşık 61,4 kWh, üst versiyonlarda ise 82,5 kWh’lık batarya paketleri yer alması bekleniyor. Modelin arkadan itiş ve dört tekerlekten çekişli versiyonlarının da sunulacağı ifade ediliyor.

800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde ultra hızlı şarj desteği sunan model, 5 dakikalık şarj ile yaklaşık 400 km menzil kazanabilecek. Ayrıca arka tekerlekten yönlendirme sistemi ve gelişmiş süspansiyon teknolojileriyle sürüş dinamiklerinin de üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

Özellik Detaylar Güç ve Batarya Seçenekleri Farklı güç ve batarya seçenekleri sunulacak. Batarya Kapasiteleri Daha düşük kapasiteli versiyonlar: ~61,4 kWh

Üst versiyonlar: 82,5 kWh Çekiş Sistemi Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlar sunulacak. Şarj Teknolojisi 800 voltluk elektrik mimarisi ile ultra hızlı şarj desteği. Şarj Hızı ve Menzil 5 dakikalık şarj ile yaklaşık 400 km menzil. Sürüş Dinamikleri Arka tekerlekten yönlendirme sistemi ve gelişmiş süspansiyon teknolojileri ile üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

