BYD, ülkemizde de satışta olan modeli Atto 3’ü yeniledi. Model, batarya teknolojisi, hızlı şarj ve tasarım olarak tamamen yenilendi.

Çinli otomotiv devi BYD’nin Çin’de Yuan Plus adıyla satılan, küresel pazarda ise Atto 3 olarak bilinen modeli tamamen yenilendi. Çin’in Yeni Enerji Araçları Vergi Muafiyeti listesine de girmeyi başaran modelin batarya teknolojisi, şarj hızı ve tasarımı fazlaca iyileştirilmiş.

Araç, markanın tamamen yeni bir arkadan itişli platformu üzerine inşa edilirken, ikinci nesil Blade batarya teknolojisi de geçiş yaptı.

BYD Atto 3

MENZİL 630 KİLOMETREYE ÇIKTI

Yayınlanan bilgilere göre, yeni model 57.5 kWh ve 68.5 kWh'lık batarya paketleriyle donatılacak ve sırasıyla 540 km ve 630 km'lik CLTC saf elektrikli menzil sunacak.

Yeni modelde, uzunluk 4665 mm, genişlik 1895 mm, yükseklik 1675 mm ve dingil mesafesi 2770 mm çıkarılmış. Güncel versiyonda 4455/1875/1615 mm (uzunluk/genişlik/yükseklik) ölçülerine ve 2720 mm dingil mesafesine sahipti.

18 inç veya 19 inç jant seçenekleriyle sunulan yeni araç, yarı gizli kapı kollarına ve kişiselleştirmeyi artırmak için çoklu renk seçeneklerine sahip özelleştirilebilir D sütunu panellerine sahip.

Özellik Yeni Model Güncel Versiyon Batarya Kapasitesi (kWh) 57.5 ve 68.5 - CLTC Saf Elektrikli Menzil (km) 540 ve 630 - Uzunluk (mm) 4665 4455 Genişlik (mm) 1895 1875 Yükseklik (mm) 1675 1615 Dingil Mesafesi (mm) 2770 2720 Jant Seçenekleri (inç) 18 veya 19 - Diğer Özellikler Yarı gizli kapı kolları, özelleştirilebilir D sütunu panelleri (çoklu renk seçeneği) -

MOTOR SEÇENEKLERİ

Performans tarafında ise araç, 200 kW (268 hp) ve 240 kW (322 hp) güç üreten iki versiyonla, arkada yer alan tek elektrik motoruyla geliyor.

YÜZDE 10’DAN YÜZDE 70’E 5 DAKİKADA ŞARJ

Asıl dikkat çeken verilerden biri de yeni Blade Batarya teknolojisinin sunduğu etkileyici şarj hızı. “Flash charging” teknolojisi ile yüzde 10’dan yüzde 70’e sadece 5 dakikada ulaşabiliyor. Yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise şarj olması 9 dakika sürüyor. Üstelik eksi 30 derece gibi ekstrem düşük sıcaklıklarda bile süre sadece 3 dakika uzuyor.

TÜRKİYE SATIŞ RAKAMLARI

BYD’nin ülkemizde sattığı 5 modelden biri olan Atto 3, 2026 yılı ilk üç ayında 494 adet satıldı.

Türkiye’de 150 kW Design donanım seviyesinde satılan Atto 3’ün fiyatı ise 2.249.000 TL.

