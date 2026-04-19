Menzil 630 kilometreye çıktı! BYD Atto 3 yenilendi
BYD, ülkemizde de satışta olan modeli Atto 3’ü yeniledi. Model, batarya teknolojisi, hızlı şarj ve tasarım olarak tamamen yenilendi.
- Yeni model 57.5 kWh ve 68.5 kWh'lık batarya paketleriyle sırasıyla 540 km ve 630 km CLTC menzil sunuyor.
- Araç, 200 kW (268 hp) ve 240 kW (322 hp) güç üreten iki arkadan itişli motor seçeneğiyle geliyor.
- Yeni Blade Batarya teknolojisi ile araç, yüzde 10'dan yüzde 70'e 5 dakikada, yüzde 10'dan yüzde 97'ye ise 9 dakikada şarj olabiliyor.
- Eksi 30 derece gibi ekstrem düşük sıcaklıklarda şarj süresi sadece 3 dakika uzuyor.
- Yeni modelin ölçüleri güncel versiyona göre artırıldı: uzunluk 4665 mm, genişlik 1895 mm, yükseklik 1675 mm ve dingil mesafesi 2770 mm.
- BYD Atto 3 Türkiye'de 150 kW Design donanım seviyesinde 2.249.000 TL fiyatla satılıyor.
Çinli otomotiv devi BYD’nin Çin’de Yuan Plus adıyla satılan, küresel pazarda ise Atto 3 olarak bilinen modeli tamamen yenilendi. Çin’in Yeni Enerji Araçları Vergi Muafiyeti listesine de girmeyi başaran modelin batarya teknolojisi, şarj hızı ve tasarımı fazlaca iyileştirilmiş.
Araç, markanın tamamen yeni bir arkadan itişli platformu üzerine inşa edilirken, ikinci nesil Blade batarya teknolojisi de geçiş yaptı.
MENZİL 630 KİLOMETREYE ÇIKTI
Yayınlanan bilgilere göre, yeni model 57.5 kWh ve 68.5 kWh'lık batarya paketleriyle donatılacak ve sırasıyla 540 km ve 630 km'lik CLTC saf elektrikli menzil sunacak.
Yeni modelde, uzunluk 4665 mm, genişlik 1895 mm, yükseklik 1675 mm ve dingil mesafesi 2770 mm çıkarılmış. Güncel versiyonda 4455/1875/1615 mm (uzunluk/genişlik/yükseklik) ölçülerine ve 2720 mm dingil mesafesine sahipti.
18 inç veya 19 inç jant seçenekleriyle sunulan yeni araç, yarı gizli kapı kollarına ve kişiselleştirmeyi artırmak için çoklu renk seçeneklerine sahip özelleştirilebilir D sütunu panellerine sahip.
|Özellik
|Yeni Model
|Güncel Versiyon
|Batarya Kapasitesi (kWh)
|57.5 ve 68.5
|CLTC Saf Elektrikli Menzil (km)
|540 ve 630
|Uzunluk (mm)
|4665
|4455
|Genişlik (mm)
|1895
|1875
|Yükseklik (mm)
|1675
|1615
|Dingil Mesafesi (mm)
|2770
|2720
|Jant Seçenekleri (inç)
|18 veya 19
|Diğer Özellikler
|Yarı gizli kapı kolları, özelleştirilebilir D sütunu panelleri (çoklu renk seçeneği)
MOTOR SEÇENEKLERİ
Performans tarafında ise araç, 200 kW (268 hp) ve 240 kW (322 hp) güç üreten iki versiyonla, arkada yer alan tek elektrik motoruyla geliyor.
YÜZDE 10’DAN YÜZDE 70’E 5 DAKİKADA ŞARJ
Asıl dikkat çeken verilerden biri de yeni Blade Batarya teknolojisinin sunduğu etkileyici şarj hızı. “Flash charging” teknolojisi ile yüzde 10’dan yüzde 70’e sadece 5 dakikada ulaşabiliyor. Yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise şarj olması 9 dakika sürüyor. Üstelik eksi 30 derece gibi ekstrem düşük sıcaklıklarda bile süre sadece 3 dakika uzuyor.
TÜRKİYE SATIŞ RAKAMLARI
BYD’nin ülkemizde sattığı 5 modelden biri olan Atto 3, 2026 yılı ilk üç ayında 494 adet satıldı.
Türkiye’de 150 kW Design donanım seviyesinde satılan Atto 3’ün fiyatı ise 2.249.000 TL.