Çinli otomobil devi BYD, Mart ayı fiyat listesini güncelledi. 1 Mart’tan itibaren geçerli olan fiyat listesine göre satıştaki model sayısı azaltıldı.

Şubat ayında 8 modelle Türkiye pazarında yer alan BYD, model sayısını Mart ayında düşürme kararı aldı.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025 yılında 25 bin 858 satışla en çok tercih edilen şarj edilebilir hibrit modeli SEAL U DM-i artık listede yer almıyor.

BYD Atto 3





Yine BYD Atoo 2, BYD Seal U EV, BYD Dolphin modelleri de artık Türkiye’de satılmıyor.

Çinli markanın 2026 yılı Mart ayı fiyat listesinde 5 model kaldı ve bunların en ucuzu 2.249.000’ TL’den satılıyor.



Marka Mart ayında satışta kalan modellerine zam yapmadı.



İşte 1 Mart itibarıyla BYD modellerinin fiyatları…

Model Mart 2026 Liste Fiyatı (TL) Mart 2026 Kampanyalı Fiyat (TL) Atto 3 Design 2.249.000 — SEAL Design 2.489.000 2.429.000 SEAL Excellence 4.077.000 — Sealion 7 Excellence 4.190.000 — HAN Executive 4.873.000 4.573.000 TANG Flagship 5.418.000 —

Haberle İlgili Daha Fazlası