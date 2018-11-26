İstanbul helikopter düştü haberi... Son dakika helikopter düştü... gelen bilgilere göre; İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı. Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.
HULUSİ AKAR'DAN AÇIKLAMA
Hulusi Akar, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız düzenli bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürmekte. Yine eğitim amaçlı kalkan helikopter maalesef 11.02'de irtibat kesilmiştir. Kaza sonunda 2 kahraman subay, 2 kahraman astsubay şehit olmuştur. Uzman çavuşumuz yoğun bakımda ameliyatta. Onunla ilgili sağlık personeli gerekli kararları verdiler. Kahraman pilotlarımız şuanda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabası içine girmişlerdir. Hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için çabalamışlar ve bunu da sağlamışlardır. İncelemeler başlatıldı. Adli ve idari soruşturma sürüyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Şehitlerimizin isimleri belli oldu
Kr Plt Alb Gökselin Saylan
Kr Plt Yzb Vildan Akkoç
Kr Plt Ütğm Aykut Yurtsever
Teknisyenin ismi bilinmiyor
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama
İstanbul Valiliği'nden Sancaktepe'de düşen helikopterle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür Kaza neticesinde askeri personelimizden (4) şehidimiz ve (1) yaralımız var.Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
OLAY YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Muhtardan açıklama
Sarıgazi Mahalle Muhtarı Göker Göktaş, 4 askerimizin şehit oldu, 1 askerimizin yaralı olduğunu bildirdi.
BAKAN AKAR KAZA BÖLGESİNE GİDİYOR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi.
Bakan Akar ile Vali Yerlikaya, askeri helikopterin, Sancaktepe Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan düştüğü kaza alanında incelemelerde bulunuyor.
Helikopterin düştüğü sokaklar trafiğe kapatılırken, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor
SOKAĞIN BOŞ OLUŞU FACİAYI ÖNLEDİ
Sokakta kimsenin olmaması nedeniyle olayda siviller zarar görmediği ifade edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı