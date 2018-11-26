Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul helikopter düştü haberi... Son dakika helikopter düştü... gelen bilgilere göre; İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı. Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

İŞTE OLAY YERİNDEN KARELER

HULUSİ AKAR'DAN AÇIKLAMA

Hulusi Akar, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız düzenli bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürmekte. Yine eğitim amaçlı kalkan helikopter maalesef 11.02'de irtibat kesilmiştir. Kaza sonunda 2 kahraman subay, 2 kahraman astsubay şehit olmuştur. Uzman çavuşumuz yoğun bakımda ameliyatta. Onunla ilgili sağlık personeli gerekli kararları verdiler. Kahraman pilotlarımız şuanda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabası içine girmişlerdir. Hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için çabalamışlar ve bunu da sağlamışlardır. İncelemeler başlatıldı. Adli ve idari soruşturma sürüyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Şehitlerimizin isimleri belli oldu

Kr Plt Alb Gökselin Saylan

Kr Plt Yzb Vildan Akkoç

Kr Plt Ütğm Aykut Yurtsever

Teknisyenin ismi bilinmiyor

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valiliği'nden Sancaktepe'de düşen helikopterle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Sancaktepe İlçemiz Sarıgazi Mahallesi Fırtına sokakta bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterimiz düşmüştür Kaza neticesinde askeri personelimizden (4) şehidimiz ve (1) yaralımız var.Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

OLAY YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muhtardan açıklama

Sarıgazi Mahalle Muhtarı Göker Göktaş, 4 askerimizin şehit oldu, 1 askerimizin yaralı olduğunu bildirdi.

BAKAN AKAR KAZA BÖLGESİNE GİDİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi.

Bakan Akar ile Vali Yerlikaya, askeri helikopterin, Sancaktepe Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan düştüğü kaza alanında incelemelerde bulunuyor.

Helikopterin düştüğü sokaklar trafiğe kapatılırken, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor

SOKAĞIN BOŞ OLUŞU FACİAYI ÖNLEDİ

Sokakta kimsenin olmaması nedeniyle olayda siviller zarar görmediği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı