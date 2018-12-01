Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün, 12 Temmuz 2007’de İstanbul Ümraniye’deki bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başlayan Ergenekon davasında ilginç bir gelişme yaşandı. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcı, “Ergenekon örgütünün varlığı ispat edilemedi” dedi.

648 sayfalık mütalaada, “Ergenekon Silahlı Terör Örgütü’nün varlığının kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanamadığı, bu nedenle de varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu hâliyle dava kapsamında kovuşturmaya konu edilen, ‘Ergenekon’ adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir’ kanaati oluşmuştur” denildi.

Mütalaada, 12 Haziran 2007 tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar sonrasında, İstanbul Ümraniye Çakmak mahallesinde bir gecekonduda yapılan arama neticesinde 27 adet el bombasının bulunmasıyla soruşturmanın başlatıldığını ve 23 ayrı iddianame ile açılan davaların birleştirilerek 275 sanığın yargılandığı, 157 tanığın dinlendiği, yargılama neticesinde verilen hükmün 5 Ağustos 2013 tarihinde tefhim edildiği, gerekçeli kararın ise 16 bin 798 sayfadan oluştuğu, temyiz incelemesi için Yargıtay dairesine 3 bin 868 klasör, 11 adet çuval, içerisinde 208 kitabın olduğu, 4 adet karton kutu ve 92 cilt iddianameden oluşan yargılama dosyasının, Yargıtay bozma ilamı sonrasında 235 sanık hakkında mütalaa verildiği belirtildi.

Mütalaada, Cumhuriyet gazetesine el bombası atılması ve Danıştay saldırısına ilişkin toplam 8 sanık hakkında ayrı değerlendirme yapıldı. Mütalaada, “Bu saldırıların bir silahlı terör örgütünün faaliyeti kapsamında anayasal düzenin işleyişine karşı bir suç olduğu kabul edilmiştir” denildi. Sanıklar Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu hakkında TCK’nin 309. maddesi gereğince Anayasa’yı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Alparslan Arslan’ın tutukluluk hâlinin devamı talep edilirken; Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu’nun tutuklanmaları istendi. Sanıklar Süleyman Esen ve Tekin Irşi hakkında ise çeşitli suçlardan hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaada, geriye kalan 227 sanıktan aralarında Gürbüz Çapan, Levent Temiz, Levent Ersöz, İbrahim Şahin’in bulunduğu 26 sanığın çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi. Diğer 199 sanığa tüm suçlardan beraatine veya açılan davaların zamanaşımı ve ölüm nedeniyle düşürülmesi talep edildi. 4 sanık için ise bazı suçlardan beraat ve düşme talep edildi.

Mahkeme heyeti, Alparslan Aslan’ın tutukluluk hâlinin devamına, yakalanamayan sanıklar Turhan Çömez ve Saipir Deplelvitze’nin de yakalanmasının beklenmesine karar verdi. Duruşma, sanıkların son savunmalarını yapmaları için 27 Aralık’a bırakıldı.