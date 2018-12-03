Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela'nın başkenti Karakas'da Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Erdoğan anıta çelenk koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Venezuela İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Ülkelerimiz adına tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz. İş birliğimize ve dostluğumuza büyük önem veriyoruz.

- Ekonomik ilişkilerimiz güçlü bir potansiyel barındırıyor. Kazan kazan anlayışı ile ilişkilerimizi derinleştirmeye çalışıyoruz.

- Bu aşamaya gelene kadar pek çok badireler atlattık.

- Venezuela halkının iradesini gasp etmeye yönelik girişimleri asla kabul etmiyoruz.

- Sadece ekonomi alanında değil bölgemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren konularda da Başkan Maduro ile yakın işbirliği içinde olacağız.

- İslam düşmanlığının arttığı bir dönemde sayın başkanın örnek tavrının son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Venezuela'nın güçlü dayanışması bazı çevreleri rahatsız ediyor.

- Ekim ayı itibariyle ülkemizi ziyaret eden turist sayısı yaklaşık 36 milyonu bulmuştur. Hedefimiz 50 milyon turist.

- Bölgedeki büyükelçilik sayımızı 16'ya yükselttik.

- Siyasi meselelerin bir halkın toptan cezalandırılarak çözülemeyeceği görülmüştür.

- Bu ziyaretimizle Venezuela ile olan ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtığımıza inanıyorum.

- Türkiye ekonomisi, sahip olduğu sağlam temeller üzerinde tüm engelleme girişimlerine ve saldırılara rağmen güçlü bir performans sergiliyor