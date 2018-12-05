Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir asker koğuşundaki çekilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Kars'ta bulunan bir birlikte geçen mart ayında çekildiği tespit edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın Mart 2018’de Kars’ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır."

Sosyal medyada tepki çeken videoda, bir rütbelinin emriyle askerlerin, MHP'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi belediye başkan adayı olan Fatih Bucak'ın adını bağırdıkları görülüyor.