Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkemelerin benzer olaylarla ilgili verdiği farklı kararlar zaman zaman tartışma konusu oluyor. Cinayet işleyen kimi sanıklar meşru müdafaa çerçevesinde beraat ederken kimileri ise öbür boyu hapis cezasına çarptırabiliyor. Antalya, Isparta ve Konya’da olduğu gibi...

Antalya’da 2009 yılında Aslıhan Ş, isimli kadın Özgür E. ile birlikte yaşamaya başladı. Kadın bir süre sonra şiddet ve cinsel istismara maruz kaldı. 2014 yılında adam kadına yine tecavüz etti. Kadın karşı koydu. Boğuşma yaşandı. Aslıhan Ş, eline geçirdiği bıçakla adamı boğazından yaraladı. Özgür E. hastaneye öldü. Aslıhan Ş. hakkında “kasten adam öldürme” suçundan kamu davası açıldı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, incelemede tecavüze uğradığı kesinleşen kadının “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği sonucuna varan mahkeme, kadının cezasını 16 yıla indirdi.

Karar temyiz edildi. Dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi hapis cezasını fazla buldu. Daire kadına “tasarlayarak öldürme” suçundan değil, “kasten öldürme” suçundan ceza verilmesini ve cezada azami haksız tahrik indirimi yapılmasını istedi. Karşı oy yazısında “Dairemizce kendisine karşı cinsel saldırıda bulunan öz babasını uyuduğu sırada silahla vuran sanığa dahi meşru müdafaa şartları lehine değerlendirilmek suretiyle bozma kararı verilmiştir. Sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekmektedir” denildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararına “meşru müdafaa” hükmünün sanık lehine uygulanması gerektiği görüşüyle itiraz etti. Bunun üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulunun önüne geldi. Kurul, kadının eyleminin, meşru savunma şartları altında gerçekleştiğine hükmetti ve beraat verilmesini istedi.



NEVİN’İN SUÇU NE?

İkinci olay Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 2012 yılında meydana geldi. Nurettin Gider isimli adam, kocası şehir dışında bulunan Nevin Y.’ye tecavüz etti. Köyde dedikodu çıktı. Kadın bunun üzerine evine gelen Nurettin Gider’i bıçakla öldürüp, kestiği kafasını köy meydanına attı. Yerel mahkeme, 2015 yılında kadına ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Cinayete başkalarının da yardım ettiği kanaatine varan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kararı bozdu. Yeniden yargılama yapıldı. Mahkeme kararında direndi ve 9 ay önce kadın “kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Üçüncü hadise iki yıl önce Konya’da yaşandı. Selçuklu ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Havva Ç. birlikte yaşadığı Mehmet O’nun ağır işkencelerine mazur kaldı. Tecavüze uğrayan kadın, adamı vurarak öldürdü. Mahkeme, kadına müebbet hapis cezası verdi. Ankara İstinaf Mahkemesi, kadını meşru müdafaa hükümlerinden yararlandırılamayacağına karar vererek 16 yıllık hapis cezasına çarptırdı.

HUKUKÇULAR DEĞERLENDİRDİ:

Eylemler farklı

Prof. Dr. Ersan Şen: Meşru müdafaa davasında saldırıyla savunma aynı zamanda olacak. Savunmayla da orantılı olacak. Ortada bir tecavüz durumu var. Kişi cinsel dokunulmazlığını ve suça karşı kendini korumaya çalışıyor. O anda içinde bulunduğu korkudan dolayı hareket ediyor. Diğer türlü davalarda olay başlamış ve bittikten sonra suça duyduğu öfkeyle gidip öldürüyorsa haksız tahrik olur.

Mukayese edilemez

Avukat Alper Osman Genç: Ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi genelliktir, ki ceza kanunlarının herkese eşit şekilde uygulanmasını öngörür. Antalya ve Isparta’daki dosyaların içeriğine tam vakıf olmamakla beraber iki hadisenin mukayese edilmesi doğru değil. Isparta’daki olayda mağdur kadının tecavüzcüsünü öldürdükten sonra başını kesmesi ve köy meydanına atması, fiilin ve cezanın boyutunu değiştirir. Ama verilen cezanın müebbet hapis olması ve hiç indirim yapılmaması adalet duygusunu incitmektedir. .