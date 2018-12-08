İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında il merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Dijital materyallerine el konulan şüpheli, emniyete götürüldü.
Amasya'da DEAŞ operasyonu
08.12.2018 - 13:10 | Son Güncelleme: 08.12.2018 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir Iraklı zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında il merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Etiketler : Amasya,
592453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592453.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER