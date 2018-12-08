İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında il merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. 
Operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. 
Dijital materyallerine el konulan şüpheli, emniyete götürüldü.