Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda infaz koruma memuru gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Sivas'ta ikamet eden infaz koruma memuru Y.G. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Y.G, işlemleri için İzmir'e gönderildi.
İnfaz koruma memuru FETÖ'den gözaltına alındı
10.12.2018 - 10:05 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,haberler,gözaltı,
592740 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592740.aspx
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