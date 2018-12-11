Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize Valisi, olayın ayrıntılarını anlattı

MAKAMINDAN SİLAHINI ALIP VURDU



Rize Valisi: Görüşmeden sonra polis memuru silahını aldıktan sonra makama geri dönüyor. Hiçbir şey demeden Atuğ müdürümüz ve içeriye giren polis arkadaşımızı yaralıyor. Müdürümüz hastaneye geldiğinde durumu ağırdı. dedi.

OLAYIN AYRINTISINA İLŞİKİN AÇIKLAMA



Vali Çeber olayın ayrıntılarına ilşikin yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre olayın tayin meselesi nedeniyle olduğunu aktardı.

Çeber " Bilgiler henüz çok taze yanlış bir şey söylememek lazım. İlk söylenen bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış ve merkeze gelmek istemiş. Gelmesi uygun görülmemiş. İstediği sonucu alamadı. Ben o şahsa polis memuru diyemiyorum. O hain, bu sıkıntısının dışında sessiz sakin birisi. Yaptığının cezasını çekecek." dedi.