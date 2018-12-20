Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski askeri yüksek yargıçların Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davada tanık olarak dinlenen eski Askeri Yargıtay Üyesi Muzaffer Yasin Aslan “cemaat mensuplarının darbe yapacağı”na ilişkin 2014’te gelen ihbar mektubu üzerine başına gelenleri anlattı. Aslan, bu yapının askerî yargıda mevcut olduğunu 2014’te fark edince, gerekli resmî makamlara çok kez ifade verdiğini, bu nedenle soruşturma geçirdiğini ve emekliliğe zorlandığını söyledi. Olayların başlangıcının, 2014’te kendi adına gelen, imzasız “Vatansever bir subay” imzalı ihbar mektubuyla başladığını anlatan Aslan “O zamanki adıyla cemaatin yani FETÖ’nün darbe yapacağını ihbar eden bir mektup gelmişti. İlgili yerlere ilettim, mektubu Millî Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına gönderdim. Ama bana, ‘Askerî Yargıtay üyelerine iftira atıyorsun’ diyerek soruşturma açtılar. Zorla emekli edildim. Sonunda beraat ettim.” dedi. Balyoz davası sanıklarından eski hâkim albay Ahmet Zeki Üçok’un, Askerî Yargıtay’da yargılandığı davada muhalif kaldığını bu nedenle de cemaatin hedefinde olduğunu söyleyen şahit Aslan, şunları kaydetti: İhbar mektubuyla ilgili ifadelerim o dönemde basına yansıdı. Bundan sonra Nazlı Ilıcak ve bazı gazeteciler beni yalanlayan, ‘kendi kendime mektup yazdığım’ şeklinde yazılar yazdı.