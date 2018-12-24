Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası’nda mühimmat yüklü askeri tırların yoğunlaştığı gözlendi. Mühimmat yüklü askeri araçların Kırıkhan’dan çıkarak Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket edeceği öğrenildi. 
Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi. 