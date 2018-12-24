Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası’nda mühimmat yüklü askeri tırların yoğunlaştığı gözlendi. Mühimmat yüklü askeri araçların Kırıkhan’dan çıkarak Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket edeceği öğrenildi.
Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.
Hatay'a mühimmat sevkiyatı
24.12.2018 - 14:17 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki Hatay'a mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası’nda mühimmat yüklü askeri tırların yoğunlaştığı gözlendi. Mühimmat yüklü askeri araçların Kırıkhan’dan çıkarak Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket edeceği öğrenildi.
Etiketler : Hatay',
594985 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594985.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER