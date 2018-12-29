Ticaret Bakanlığının söz konusu ürünlerin ithalatını kapsayan  tebliğleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, bazı radyoaktif maddelerle bunların kullanıldığı cihazların  ithalinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fiziksel ya da elektronik olarak  düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacak.

Kimi yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalinde Tarım ve Orman  Bakanlığının, kadastral haritalar hariç yalnız kara, hava ve deniz haritaları ile  atlas, küre ve benzeri dokümanların yanı sıra yalnız sayısal ortamda bulunan  harita ve harita bilgilerinin ithalatında ilgili komutanlıkların düzenleyeceği  uygunluk belgesi talep edilecek.
 
Yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla  insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ve motosikletlerin de  aralarında bulunduğu bazı kara yolu taşıt araçlarının ithalinde Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığınca veya Bakanlığın yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan  kontrollere istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gerekecek.
 
Balonlar, hava gemileri, zirai ilaçlama amacıyla kullanılan uçaklarla  yolcu taşımaya mahsus sivil hava taşıtlarının ithalinde Sivil Havacılık Genel  Müdürlüğünün, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri  aletlerin ithalinde Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği uygunluk yazısı  aranacak.
 
Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot  kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile Özelleştirme İdaresince çıkarılan  menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat  ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlarla yalnız çek  kağıtları hariç) serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde ve hariçte işleme rejimi  ve geçici ithalat rejimine tabi tutulması halinde Ticaret Bakanlığınca düzenlenen  uygunluk yazısı istenecek.
 
Benzen, solvent, hekzan ve heptanın aralarında yer aldığı iş sağlığı  ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalinde Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığının ilgili birimince düzenlenecek kontrol belgesine sahip  olmak gerekecek.
 
Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat, mikrobiyal gübre,  fosfatlı veya potaslı mineral ya da kimyasal gübreler gibi ürünlerin ithalinde  Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranacak.
 
Ayrıca yurt içinde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı  ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış  yapamayacak. Fuarın bitiminden sonra, söz konusu malların kesin ithalatı  gerçekleştirilebilecek.
 
Harp silahlarıyla revolver ve tabancalara ait parçalar da ilgili kurum  ve kuruluşlarca ithal edilebilecek.
 
Tebliğler 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.