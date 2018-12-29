Askeri operasyon öncesinde Hatay’daki çeşitli birliklerden yola çıkan askeri konvoy Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru yola çıktı. Bugün öğle saatlerinde 12:35 itibarıyla gerçekleştirilen sevkiyatta 10 adet askeri araç Kilis ve Şanlıurfa Sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlandırmak üzere Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis’e doğru hareket etti.
Hatay'dan Suriye sınırına asker sevkiyatı
29.12.2018 - 15:33 | Son Güncelleme: 29.12.2018 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat’ın doğusunda yapacağı operasyon öncesi askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor.
Etiketler : hatay,asker,haberler,
595745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595745.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER