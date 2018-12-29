Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askeri operasyon öncesinde Hatay’daki çeşitli birliklerden yola çıkan askeri konvoy Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru yola çıktı. Bugün öğle saatlerinde 12:35 itibarıyla gerçekleştirilen sevkiyatta 10 adet askeri araç Kilis ve Şanlıurfa Sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlandırmak üzere Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis’e doğru hareket etti.