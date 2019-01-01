Edinilen bilgiye göre, Büyükada'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırlar bölgesinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar Bostancı sahilinden de görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Büyükada'da yangın çıktı!
01.01.2019 - 14:02 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükada’da Ahırlar bölgesinde yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : büyük ada,orman yangını,
596165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596165.aspx
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