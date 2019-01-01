Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Büyükada'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırlar bölgesinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından çıkan dumanlar Bostancı sahilinden de görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.