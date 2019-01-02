Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kepenek Mahallesi'nde meydana geldi.
ESKİ EŞİNİN AĞABEYİNİ BACAĞINDAN VURDU
İddiaya göre, boşandığı eşinin evine giden K.O, tabancayla eski eşi S.Ö'nün ağabeyi B.Ö'yü sokak ortasında bacağından vurdu.
OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Yaralama anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Boşandığı eşinin ağabeyini bacağından vurdu
02.01.2019 - 11:01 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te bir şahıs, boşandığı eşinin ağabeyini sokak ortasında silahla bacağından vurdu.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kepenek Mahallesi'nde meydana geldi.
Etiketler : gaziantep,silah,
596269 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596269.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER