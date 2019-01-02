Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kepenek Mahallesi'nde meydana geldi.



ESKİ EŞİNİN AĞABEYİNİ BACAĞINDAN VURDU

İddiaya göre, boşandığı eşinin evine giden K.O, tabancayla eski eşi S.Ö'nün ağabeyi B.Ö'yü sokak ortasında bacağından vurdu.



OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaralama anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.