Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Sinema yapımcıları ile salon işletme sahipleri arasında yaşanan kriz git gide büyürken; gözler film yapımcıları ile sinema salonları işletmecileri arasında yaşanan gerilimi sonlandıracak yasa teklifine çevrildi. Yapımcılar gişe rekorları kıran filmlerin hasılatlarının düşük kaldığını savunurken sinema salonlarından gelen seyredilme sayıları verilerinin de güvenilir olmadığı iddia ediliyor. Bu sebeple yapımcılar sinema biletiyle ilgili yapılan promosyon düzenlemesinden anında haberdar olmak istiyor. Salonlarda, mısır, kola ve sinema biletine yapılan indirimlerin de biletten karşılanmasına da tepki gösterilirken işletmeciler ise promosyonla salonlara daha fazla seyircinin geldiğini ifade ediyor.

ÇARŞAMBA GÖRÜŞÜLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu iki yapının uzlaşmazlığına çare olacak kanun teklifini geçtiğimiz haftalarda Meclis’e göndermişti. Önümüzdeki çarşamba görüşülecek olan teklifle sinema salonu işletmecileri tarafından uyulması gereken reklam, fragman ve film arası süreleri belirleniyor. Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10, fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş, sinema filmi gösterim arası en fazla 15 dakika olarak sınırlandırılıyor. İzleyici sayısının artırılmasına yönelik kampanya ve toplu satış faaliyetlerinin ancak filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşmeler aracılığıyla gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınıyor.

DENETİM KOMİSYONU

İstatistiklerin temini ve şeffaflığın sağlanması hedefiyle, sinema salonu işletmecilerinin film gösterimleriyle ilgili bilgileri Bakanlığa iletmek üzere gerekli donanım ve yazılımı işler hâlde bulundurmaları hüküm altına alınıyor. Eksiklerin giderilmesi için sinema salonu işletmecilerine 60 gün süre verilecek. Belirtilen yükümlülüklere ilişkin denetimleri gerçekleştirmek üzere de mahallin mülki idare amirlerince denetim komisyonları kurulacağı hüküm altına alındı. Yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 20 bin ile 50 bin TL arasında idari para cezaları öngörülüyor.