Türk Hava Yolları (THY), İtalya’da Hava Trafik Kontrollerinin Cuma günü yapacağı grev nedeniyle bu ülkeye düzenleyeceği bazı seferleri iptal etti. İtalya’da Hava Trafik Kontrollerinin yapacağı grev nedeniyle yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle yolcularının mağdur olmaması için Türk Hava Yolları 11 Ocak’ta İstanbul’dan yapacağı Roma, Milano ve Venedik seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.
THY'den sefer iptali
09.01.2019 - 14:41 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları, 11 Ocak'ta İtalya'daki hava trafik kontrollerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Etiketler : thy,sefer iptali,
597388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597388.aspx
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