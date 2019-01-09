Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), İtalya’da Hava Trafik Kontrollerinin Cuma günü yapacağı grev nedeniyle bu ülkeye düzenleyeceği bazı seferleri iptal etti. İtalya’da Hava Trafik Kontrollerinin yapacağı grev nedeniyle yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle yolcularının mağdur olmaması için Türk Hava Yolları 11 Ocak’ta İstanbul’dan yapacağı Roma, Milano ve Venedik seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.