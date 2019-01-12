Kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan taksicilere ceza yağdı. 15 ilde eş zamanlı “Taksi Uygulaması 2019/1” gerçekleştirildi. Uygulama, 846 noktada 2 bin 137 personel ve 694 ekip katılımı ile gerçeklești. Uygulamada 6 bin 76 araç denetlendi.
15 ilde eş zamanlı uygulama! Taksicilere ceza yağdı
12.01.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan taksicilere ceza yağdı. 15 ilde eş zamanlı “Taksi Uygulaması 2019/1” gerçekleştirildi. Uygulama, 846 noktada 2 bin 137 personel ve 694 ekip katılımı ile gerçeklești. Uygulamada 6 bin 76 araç denetlendi.
Etiketler : taksi,denetleme,taksicilere ceza,
597846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597846.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER