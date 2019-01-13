Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"BMC Üretim ve Teknoloji Üssü'nün 1. kısmının temel atma adımını icra edeceğiz. Bugün, tamamı 2023'de hizmete girecek üretim üssünün 100 bin metrekarelik ilk fazının temelini atıyoruz."

"Hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmadık, asla unutmayacağız. Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir. Bu işbirliği geleceğe yönelik önemli bir adımdır. Türkiye, Katar'ın kara günlerinde yanında nasıl olduysa Katar da aynı şekilde bizim yanımızda oldu. Bu kardeşlik inşallah devam edecektir. Birçok alanda işbirliği yapacağız."

-Ne dediler Türkiye battı, bitti, yatırımlar durdu hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de devam ediyor.

- Bu ülkeye hazmedemeyenler isteseniz de istemeseniz de bu ülke bu millet dimdik ayakta.

- Burada Katar ve Türkiye işbirliği var, Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız.

- Türkiye-Katar işbirliği güçlenmeye devam edecek.

- Bu millet dayanışmanın önemine inanan, mazlumlara sahip çıkan bir millettir.

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