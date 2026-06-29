Tanju Özcan hakkında yürütülen “nitelikli cinsel saldırı” soruşturmasında verilen tutuklama kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

Bolu’da “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında şubat ayında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yürütülen “nitelikli cinsel saldırı” dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

18 Haziran'da bu suçlamayla da tutuklanmasına karar verilen Özcan hakkında mahkeme, cinsel saldırı dosyasındaki tutuklama kararının kaldırılmasına hükmetti.

TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde aynı dosya kapsamında tutuklanan şoför Suat Ç.'nin avukatlarının itirazı üzerine tahliye edilmesinin ardından, Özcan için de bu dosyadan tahliye kararı çıkmış oldu.

Ancak Tanju Özcan, şubat ayından bu yana 'irtikap' dosyasından tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Tanju Özcan'a 'cinsel saldırı' dosyasından tahliye

DAVANIN GEÇMİŞİ

Şubat ayında tutuklanan Tanju Özcan hakkında, 'tehdit' ve 'şantaj' davasında mağdur sıfatıyla yer alan Bolu Belediyesi personeli Öznur Ç.'nin (33) Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak ek ifade vermesiyle yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Öznur Ç. ifadesinde, belediyede işe başladıktan 5-6 ay sonra Özcan'ın kendisine ilgi duyduğunu, fiziksel temasta bulunmaya çalıştığını ve işten çıkarılma tehdidiyle birden fazla kez kendisiyle görüşmek zorunda bırakıldığını iddia etmişti. Öznur Ç. ayrıca, bu görüşmelere belediyeye ait kiralık araçlarla götürüldüğünü öne sürmüştü.

Tanju Özcan'a 'cinsel saldırı' dosyasından tahliye

ÖNCE ŞOFÖRÜ SONRA KENDİSİ

Soruşturma kapsamında ifade veren şoför Suat Ç. ise Öznur Ç.'yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan'ın yanına götürdüğünü iddia etmişti. İfadelerin ardından harekete geçen ekipler, 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla soruşturma başlatmış ve şoför Suat Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ardından 18 Haziran tarihinde cezaevindeki Tanju Özcan hakkında da bu dosyadan tutuklama kararı verilmişti. Tutuklu bulunan şoför Suat Ç., geçtiğimiz günlerde avukatlarının itirazı neticesinde mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Son kararla birlikte Özcan'ın da bu dosyadaki tutukluluk hali ortadan kalkarken, Tanju Özcan'ın irtikap soruşturmasındaki tutukluluk süreci devam ediyor.

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