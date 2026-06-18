Tanju Özcan’a bir tutuklama daha! Cinsel saldırı dosyasında karar
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir tutuklama kararı daha verildi. Cinsel saldırı iddiasına ilişkin dosyada mahkeme, Özcan ve şoförü hakkında tutuklama hükmü kurdu.
- Tanju Özcan'ın Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki-sanık olduğu belirtilmiştir.
- Özcan'ın müşteki-sanık olduğu şantaj davasının müştekilerinden Ö.Ç'nin, Özcan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla şikayette bulunduğu bilgisi verilmiştir.
- Bu şikayet üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldığı ve Özcan ile şoförü S.Ç. hakkında tutuklama kararı çıktığı belirtilmiştir.
- Daha önce Özcan hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından da tutuklama kararları verildiği bilgisi yer almaktadır.
Özcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç'nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı.
Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özcan ve şoförü S.Ç'nin tutuklanmasına hükmetti.
Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasında müşteki Ö.Ç'nin, eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti.