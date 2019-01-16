Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan Akıncı

İSTANBUL

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, gazetemizi ziyaret ederek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurumun devlet, kamu kurumları, idareyle vatandaş arasında bir dostluk köprüsü olduğunu belirten Malkoç, “Mahkemeler uzun sürüyor, masraflı. Fakat bize yapmış olduğunuz müracaatı, idareden bilgileri istiyoruz ve çözüyoruz. Kısacası dünyadaki yaygın adıyla ombudsmanlık, bir denetim kurumu ama denetlerken halkın avukatlığını yapıyor, idareye de yol gösteriyor” dedi.

BELEDİYELERLE DE İLETİŞİM

Hayvanlara eziyet edilmesi ve bazı sokak hayvanlarının çocuklara zarar vermesi konularını rapora döküp çözüm önerebilmek için 24 Ocak’ta çalıştay düzenleyeceklerini kaydeden Şeref Malkoç, bu konuda gerekli düzenlemelerin zamanında yapılmadığını kaydetti. Türkiye’de köpek her zaman sevilse de yeni yeni evlerde bakılmaya başlandığını ifade eden Malkoç, “Bir hevesle köpek alıp, evde bir problem çıkınca da köpeği sokağa atıyorlar. Bu köpekler de insanlara saldırabiliyor. Köpek satışına bir düzenleme gelmeli. Köpeklere bir çip takılmalı. Sokakta başı boş köpek görülürse, kime ait olduğu bilinir. Bir de köpek alan biri kafasına göre köpeği bırakmamalı. Belediyelerle iletişime geçmesi gerekir. Bununla ilgili ciddi düzenlemeler yapılırsa hemen olmasa da 5-10 yıl içinde problem çözülür. Şimdi en koyu hayvan hakları savunucularından, başı boş hayvanlar sebebiyle büyük mağduriyet yaşayanlara kadar herkesi bir araya toplayarak, çözüm önerilerini toplayacağız” dedi.

Şeref Malkoç, 2018’de kuruma 17 bin 585 şikayet başvurusu olduğunu, bunun yanında 98 bin kişinin bilgi aldığını aktararak, kuruma yapılan toplam başvurunun 110 bini aştığını kaydetti. Kurumun en büyük sıkıntısının yeterince bilinmemek olduğuna işaret eden Malkoç, üniversitelerdeki öğrencilere yönelik de etkinlikler düzenlediklerini, onların hak arama yollarına ilişkin bilgilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Malkoç, şunları kaydetti: Türkiye’de son yıllarda her alanda çok güzel gelişmeler oldu. İşte Kamu Denetçiliğinin kurulması da bunlardan biri. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınması bunlardan biri.

Şeref Malkoç, arabuluculuk sistemi ile ilgili de bilgi verdi. İş davalarında 2018 yılında arabuluculuğun zorunlu hâle getirildiğini, böylece dava açma sayısının yüzde 70 azaldığını söyledi.

Ayrılan çiftler arasındaki en önemli problemlerden birinin ömür boyu nafaka olduğunu kaydeden Malkoç, “Aslında kanunlarımız bu problemin çözümü için yeterli. Ancak mahkemelerin uygulamasında sıkıntı var” ifadesini kullandı. Aile arabuluculuğunun kurulmasını da kendilerinin tavsiye ettiğini anlatan Malkoç “Eşler tartıştığında kadın, karakola telefon açıp şikâyette bulunduğunda koca evden uzaklaştırma alıyor. Bu da öfkeyi ve kadına şiddeti körüklüyor. Biz eşleri barıştırmak yerine ayrılsın diye kanun çıkarmışız. Aile arabuluculuğu ile ilgili Adalet Bakanlığı iyi bir çalışma yapıyor” diye konuştu.

Kurumun 248 personel, 5 denetçi bir de kendisinin koltuğunda olduğu başdenetçiden müteşekkil olduğunu dile getiren Malkoç, yaptıkları araştırmalarda kurumun bilinirlik oranının yüzde 15’lerden yüzde 40’lara geldiğini açıkladı.

OSMANLI MİRASI

Kurumun Türkiye’ye getirilmesi için ilk çaba gösteren kişinin bir dönem Adalet Bakanlığı yapan Hikmet Sami Türk olduğunu anlatan Malkoç, süreci şöyle anlattı: Hikmet Bey kurumu incelemek için İsveç’e gidip temaslarda bulunmuş. İsveçli yetkililer şaka yaptığını sanmışlar. Sonra ‘Biz bunu sizden aldık’ deyip, ombudsmanlığın tarihini anlatmışlar. Osmanlı Devleti dönemindeki bu uygulamayı ilk keşfeden ve ismi Demirbaş Şarl diye bilinen Kral XII. Charles olmuştur. İsveç Kralı Demirbaş Şarl, 1709 yılında Ruslara yenilerek Osmanlı Devleti’ne sığınır. Edirne yakınlarındaki Demirtaş Paşa Konağı’nda ikamet etmek mecburiyetinde kalan Şarl, kadılık müessesesi uygulamasını da görüp beğenmiştir. Devletin iyi yönetilmesi ve adaletsiz uygulamalara göz yumulmaması konusunda titiz olan Kral, ülkesine de dönemediği için Stockholm’de kendisinin gözü kulağı olmak üzere bir ombudsman görevlendirmiştir. İsveç dilinde bu birime “ombudsmanlık” denildiği için Avrupa’ya bu isimle yayılmıştır.

NASIL BAŞVURULUR?

1- Elden Başvuru: Valiliğe ve ya kaymakamlığa şikâyet dilekçenizi verebilirsiniz.

2- İnternetten Başvuru: Şikayet formunuzu doldurduktan sonra iletisim@ombudsman.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.

3- Postayla Başvuru: İnternet üstünden çıktısını aldığınız başvuru formunu doldurarak, posta yoluyla kuruma gönderebilirsiniz.

4- Faksla Başvuru: İnternet üstünden çıktısını aldığınız başvuru formunu doldurarak posta vasıtasıyla kuruma gönderebilirsiniz. Bu yolla başvurursanız, başvurunun aslını da 15 gün içinde kuruma iletmelisiniz.