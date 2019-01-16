Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gezi Parkı kalkışması sırasında ‘ağaçlar kesiliyor’ yalanıyla halkı sokağa dökmeye çalışan Akbaylar, bir garaj uğruna korudaki yüzlerce ağacı kesti. Ancak Sözcü’nün sahipleri bununla da yetinmedi. Halka dürüstlük dersi verip halkla arasına mesafe koymaya kalkan Akbaylar yalıya çıkan bütün yolları ayak oyunlarıyla kapattırdı.Üzerine parmaklık çekip ‘demir kafes’e çevirdiği yola kimse geçmesin diye güvenlik yerleştirdi.Sokaktaki 150 yıllık tarihî çeşmeyi yıktı. Artık canından bezen bölge halkı “Tehdit ve şantajla her istediklerini yapıyorlar. Bunlara kimse dur diyemiyor” diyerek zorbalığa isyan etti.



Belediye, kaçak yapıdan haberdar olunca inceleme başlattı... Yıkım kararı çıkınca çılgına dönen Sözcü’nün sahipleri, anında çirkefliğe başladı. Gazetelerinde AK Parti ve İBB’ye saldırdılar.Belediye araçlarının yalısına girmesini istemeyen Ertuğrul Akbay, kaçak garajın çatısını söktürüp ‘Yıktım’ diyerek fotoğrafı yayınladı ve belediyeyi kandırmaya çalıştı. Ancak bu oyun da kısa sürdü. Gerçek bir kez daha ortaya çıkınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaçak yapıyı yerle bir etti. Başkalarına ait araziyi işgal eden Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay’ın yaşadığı şok İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kararının ardından daha da arttı. Akbay, kapısına gelen gazetecilerle görüşmemek için kendini eve kapattı.