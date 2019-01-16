Gezi Parkı kalkışması sırasında ‘ağaçlar kesiliyor’ yalanıyla halkı sokağa dökmeye çalışan Akbaylar, bir garaj uğruna korudaki yüzlerce ağacı kesti. Ancak Sözcü’nün sahipleri bununla da yetinmedi. Halka dürüstlük dersi verip halkla arasına mesafe koymaya kalkan Akbaylar yalıya çıkan bütün yolları ayak oyunlarıyla kapattırdı.Üzerine parmaklık çekip ‘demir kafes’e çevirdiği yola kimse geçmesin diye güvenlik yerleştirdi.Sokaktaki 150 yıllık tarihî çeşmeyi yıktı. Artık canından bezen bölge halkı “Tehdit ve şantajla her istediklerini yapıyorlar. Bunlara kimse dur diyemiyor” diyerek zorbalığa isyan etti.
Belediye, kaçak yapıdan haberdar olunca inceleme başlattı... Yıkım kararı çıkınca çılgına dönen Sözcü’nün sahipleri, anında çirkefliğe başladı. Gazetelerinde AK Parti ve İBB’ye saldırdılar.Belediye araçlarının yalısına girmesini istemeyen Ertuğrul Akbay, kaçak garajın çatısını söktürüp ‘Yıktım’ diyerek fotoğrafı yayınladı ve belediyeyi kandırmaya çalıştı. Ancak bu oyun da kısa sürdü. Gerçek bir kez daha ortaya çıkınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaçak yapıyı yerle bir etti. Başkalarına ait araziyi işgal eden Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay’ın yaşadığı şok İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kararının ardından daha da arttı. Akbay, kapısına gelen gazetecilerle görüşmemek için kendini eve kapattı.
Gasp, kaçak, yalan, tehdit, tarih talanı Akbaylar Boğaz'a çökmüş!
Sözcü gazetesinin sahipleri Ertuğrul Akbay ile FETÖ’den hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçıp Fransız vatandaşlığına geçen oğlu Burak Akbay, Boğaz’ın en değerli yerinde lüks bir yalıya sahip... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çok yakın yerdeki 50 milyon liralık yalıya garaj yapmak isteyen Akbay ailesi türlü türlü ayak oyunu çevirdi. Malikânenin yer aldığı sitenin 15 metre yüksekliğindeki duvarını yıkan Sözcü’nün patronları, 9 hissedarı olan araziye çöktü; âdeta arazi mafyalığına soyundu.
Gezi Parkı kalkışması sırasında ‘ağaçlar kesiliyor’ yalanıyla halkı sokağa dökmeye çalışan Akbaylar, bir garaj uğruna korudaki yüzlerce ağacı kesti. Ancak Sözcü’nün sahipleri bununla da yetinmedi. Halka dürüstlük dersi verip halkla arasına mesafe koymaya kalkan Akbaylar yalıya çıkan bütün yolları ayak oyunlarıyla kapattırdı.Üzerine parmaklık çekip ‘demir kafes’e çevirdiği yola kimse geçmesin diye güvenlik yerleştirdi.Sokaktaki 150 yıllık tarihî çeşmeyi yıktı. Artık canından bezen bölge halkı “Tehdit ve şantajla her istediklerini yapıyorlar. Bunlara kimse dur diyemiyor” diyerek zorbalığa isyan etti.
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