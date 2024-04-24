6 gündür haber alınamıyordu: Yaşlı adamı bulan ekipler 'pes' dedi

Elazığ'da, komşuları 80 yaşındaki Cevdet Çiftçi’den 6 gündür haber alamayınca ekipler harekete geçti. Evin kapısı açılmayınca balkondan içeri giren ekipler yaşlı adamı uyurken buldu.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Çiftçi’den haber alamayan bir komşusu, yaşlı adama 6 gündür ulaşamadıklarını bildirerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dakikalarca Çiftçi’nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı.

Çiftçi, kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi.

'UYUYAKALDIM' DEDİ

Eve giren ekipler, Çiftçi’yi uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan yaşlı adam uyuyakaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Çiftçi’nin, iyi olduğu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.