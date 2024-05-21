6 yaşındaki çocuğa vurup kaçmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Gaziosmanpaşa'da plakası olmayan bir motosiklet sürücüsü 6 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı. Görüntüler büyük tepki toplarken Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yaya geçidinden koşarak geçen 6 yaşındaki çocuğa motosikletiyle hızla çarpan şüpheli emniyetten kaçamadı. Bir aracın kamerasına yansıyan görüntülere ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin yakalandığına ilişkin paylaşım yaptı.

"GEREĞİ YAPILDI"

Şüphelinin 21 yaşında olduğunu belirten Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

19 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçidinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa plakası olmayan bir motosiklet çarparak kaçmıştı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güzergahta bulunan 120 adet güvenlik kamera görüntüsü incelendi.

Yapılan çalışmalar sonucu şahısların yüzleri görünecek şekilde kamera görüntüsü elde edildi. Motoru kullanan şahsın 21 yaşındaki F.S., motorun arkasında oturan şahsın ise 23 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi.

"MİLLETİMİZİN DUASI SİZİNLE"

Öte yandan Yerlikaya paylaşımının devamında, "Şüpheli F.S. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalandı. Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.

Suç işleyenler, toplum vicdanını yaralayan hal ve davranış içinde bulunanları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.