Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay’ın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı saatlerde firari FETO’cü Erhan Başyurt ile yazışıp ne yapacaklarını tartıştığını ortaya çıkarmıştık. Yazışmalarda ikili, Mynet’in sahibi Emre Kurttepeli’nin de harekete geçirildiğini konuşmuştu. Kurttepeli’nin kripto olduğunu ifşa ettiğimiz haberimiz büyük yankı uyandırdı.

Darbecilerle iş birliği yaptığı ortaya çıkan Kurttepeli, gazetemize bir de tekzip gönderdi. Alelacele hazırlandığı belli olan metinde, yayınladığımız belgeler yalanlanmaya çalışılırken skandallara imza atıldı.

Mynet’in sahibi, şirketin 2009 yılında kurulduğunu logosunda 15.07.2016 tarihinde “20. Yıl” ibaresinin olmadığını bu ibarenin 2019 yılında kullanıldığını savundu.

Oysa basit bir web bilgisi olan herkes bilir ki web sitelerinin en üst kısmında logo ve menünün yer aldığı “header” ile sayfasının en alt kısmında yine belli verilerin yer aldığı “footer” denilen alanlar sabittir. İçerikler değişse de bu alanlar değişmez. Site içeriside arşivden bir içerik arattığınızda eski sayfalar önünüze sunulurken “header” ve “footer” alanları güncel olarak önünüze gelir.

Bunu ispat için Mynet’in 2007 ve 2013 yılında yayımlanmış haber örneklerini aldık. Hepsinde de “20. Yıl” logosunun yer aldığını gördük.

Kaldı ki Mynet’in Sözcü ile birlikte yazdığı, noktası virgülü bile aynı olan “Asker yönetime el koydu !!” haberinin ekran görüntüsü yakın dönemde alındı. Haberlerden sonra Mynet, haberleri arşivden temizledi. Neyse ki ekran görüntüsü elimizde. Üstelik de hem yakın dönemde kaydedileni hem de 15 Temmuz 2016’da eski logosuyla yayınlananı...

Tekzip metninde “Mynet 2009 yılında kurulmuş olup 20. yılı 2019’dur” denildi. Basit bir matematik hesabını bile bilmeyen Mynet’e hatırlatıyoruz: Sizin kuruluş tarihiniz 1999.