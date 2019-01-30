Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, geçtiğimiz günlerde Sözcü üzerinden İhlas’ı hedef aldı. Bunun üzerine ertesi gün Hamzaçebi’nin FETÖ’ye nasıl zamanında yardım ettiğini, Bank Asya’yı kurtarmak için açıklamalar yaptığını hatırlattık. Tepki üzerine panikleyen Hamzaçebi, yazarımız Fuat Uğur’u aradı. Görüşmeyi Uğur, TGRT Haber’deki programında açıkladı. Uğur, CHP Genel Sekreteri’nin kendisine yönelik eleştirilerden dolayı üzüntüsünü dile getirdiğini ifade etti.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk hemen ortalığı karıştırmak için Hamzaçebi’ye “Fuat Uğur’dan özür dilemişsiniz” diye sordu. CHP’li Hamzaçebi “Bırakın özür dilemeyi, bir imada bile bulunmadım” dedi. Oysa Hamzaçebi videoyu izlememişti.

Sözcü ardından Fuat Uğur’a “yalancı” diye saldırdı.

Fuat Uğur bunun üzerine görüşmenin muhtevasını anlattı:

“Akif Hamzaçebi ‘Hakkımda söylediğiniz üzücü laflar var, onun için aradım’ dedi. Ben de kavgayı Sözcü’nün başlattığını, birinci iddianame yayınlanınca kendilerini göklere çıkaranların ikinci iddianameden sonra hedef aldığını, sonra da İhlas’a saldırdığını ifade ettim.

Bunun üzerine bana ‘Haklısınız’ dedi. ‘Ben iki medya grubu arasındaki kavganın aparatı olmak istemiyorum’ dedi. Özür lafı geçmedi. Programda özür diledi diye bir laf da kullanmadım. Ağzımdan özür lafı çıkmadı. Saygı Öztürk videoya rağmen özür dilemişsiniz diyerek ortalığı karıştırdı.”