Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe sanıklarının birçoğu, yargı karşısında haklarındaki suçlamaları reddedip inkâr yolunu seçerken dosyadaki deliller ise bu savunmaların tam aksini belgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, darbe davalarında yargılanan sanıkların inkâr stratejilerine ilişkin şunları söyledi:

Doğruyu söylememe, FETÖ/PDY üyelerinin karakteristik özelliğine dönüşmüş ve örgüt üyeleri, örgütün amaçları doğrultusunda yalan söylemeyi mubah sayan bir anlayış ile hareket ederek, mahkemeler huzurunda bilinçli olarak inkâr stratejisi izlemişlerdir. FETÖ elebaşının alelacele yabancı medya kuruluşlarının karşısına geçerek, kurucusu ve yöneticisi olduğu terör örgütünün düzenlediğine yönelik sınırsız delil ve kanıtın bulunduğu, 250 insanımızın da şehit olmasına neden olan darbe girişiminin başrolünde olduğunu inkâr cihetine giderek, âdeta gözaltına alınan ve tutuklanan darbeci FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine hangi yönde ifade vermeleri gerektiğine dair üstü örtülü talimat göndermiştir. FETÖ 15 Temmuz darbe davalarında inkâr stratejisini, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’den aldıkları talimat doğrultusunda uygulamaya koymuşlardır. Örgütün ‘Ne olursa olsun inkâr et!’, ‘örgütü akla!’ , ‘örgüt elemanı arkadaşlarını satma!’ şeklinde üç aşamalı inkâr stratejisi bulunuyor.