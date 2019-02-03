İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları öne sürülen Y.A. ve K.A.'nın bulunduğu otomobili Eskişehir-Alpu karayolunun 10. kilometresinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 70 bronz ve gümüş sikke ile çeşitli figürlerden oluşan 3 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Eskişehir’de tarihi eser operasyonu
03.02.2019 - 09:37 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 09:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları öne sürülen Y.A. ve K.A.'nın bulunduğu otomobili Eskişehir-Alpu karayolunun 10. kilometresinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 70 bronz ve gümüş sikke ile çeşitli figürlerden oluşan 3 obje ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eskişehir,kaçakçılık,tarihi eser,
602044 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602044.aspx
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