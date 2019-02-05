Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemizin kurucusu rahmetli Enver Ören Ağabey’in, FETÖ lideri Fetullah Gülen’den 1997’deki ziyaretinde para aldığı iftirasını atan tetikçi Sabahattin Önkibar’a tokat gibi cevap gazeteci Latif Erdoğan’dan geldi. O dönem Gülen’in sağ kolu olan Erdoğan “O ziyarette ben de vardım. Bu tamamıyla iftira. Gülen, başına silah dayasanız böyle bir parayı Enver Bey’e vermez” dedi.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Latif Erdoğan şunları söyledi: “90’lı yılların başında özel televizyonlar kurulmaya başladı. Televizyon kanalını tek başına bir grubun ya da cemaatin kurması mümkün değildi. Muhafazakârların da bir kanalı olması için rahmetli Yönetmen Yücel Çakmaklı’nın koordine ettiği bir proje geliştirildi. İnsanlar tek tek arandı. Enver Bey, Gülen’i de davet etti. Fakat Gülen bahaneyle toplantıya gelmedi. Düşünce olarak bunu kabul etse bile ileride mutlaka problem çıkardı. Çünkü o kendi düşüncesinin hakim olmadığı bir yerde hiçbir şey yapmaz. Velhasıl bu proje hayata geçemedi. Zannediyorum Enver Bey istemedi. Bir daha aramadı. Enver Bey de akabinde TGRT’yi kurdu, büyüttü.

ÇOK SAÇMA

Ben daha sonra birkaç sefer Cağaloğlu’nda kendilerini ziyaret ettim. Çok sıcak karşıladı beni. Uzun uzun İhlas’ın başarılarını anlattı. Başta gruplarla diyalog kurulması için Gülen ile ziyaretler yapıyorduk. Gülen’le beraber gitmek için Enver Bey’den randevu talep ettim (1997). Gittik. Ziyaret çok resmiydi. Enver Bey nezaketsizlik yapmadı ama yakınlık da göstermedi. Nasılsınız, iyi misiniz, o kadar. Teferruatlı hiçbir şey görüşülmedi. Yani Gülen’in bavulla para getirdiği iddiaları filan hepsi yalan, iftira. Çok saçma. Yok öyle bir şey. Ben oradaydım. Gülen kimseye zırnığını vermez. Alnına tabanca koysanız öyle bir şey yapmaz. Çünkü İhlas’ı daima kendisine ticarete rakip olarak görüyordu. İhlas ne yaparsa aynısını yapıyordu. İFK’yı batırmak için kendi adamlarını yerleştirdiğini daha önce söylemiştim.

Yıllar sonra Gülen’in Enver Bey’in Amerika’da ameliyat olduğu dönem ikinci bir ziyaret ettiğini duydum. (2006) Tabii ben yoktum. Enver Bey’in, Gülen için “Nereden geldi bu!” diyerek hoşnut olmadığını öğrendik. Bu zaten son temasları. Yani bu üçünün dışında hiç görüşmediler. Benimle olduğu dönemde hiçbir zaman Enver Bey’le münasebeti olmadı.”

Tetikçi Sabahattin Önkibar, 350 bin lira karşılığında İhlas’a iftira atmış, Sözcü de yalanları sayfalarına taşımıştı. Gazetenin bazı kalemşorları da çirkin iftira üzerinden başka iftiralar devşirmeye kalkışmıştı.