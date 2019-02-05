Buluşmada konuşan Yıldırım, “Hayatımızın en güzel yıllarını birlikte geçirdik. Hayata birlikte hazırlandık, birlikte hayal kurduk. Dostlar arasında propaganda olmaz, şunu bilin ki en büyük mutluluğum o hayalleri şimdi gerçekleştiriyor olmak” dedi. Zaman zaman “Lise yıllarındaki Binali” olmak istediğini ifade eden Yıldırım, “O yıllardaki Binali’ye büyüdüğünde millete hizmetin her kademesinde bulunacağını söylemek isterdim. Çok önemli bir göreve talip olduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için yola çıkarken en büyük güvencemiz yüce Rabbim ve İstanbulların desteği. Ortak değerimiz olan bu şehirde ele alınması gereken birçok konu var. Bunların başında trafik ve ulaşım geliyor. Türkiye’nin altyapısını liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çözdük. Göreve ilk başladığımızda Türkiye, 194 ülke arasında altyapı gelişmişliği açısından 39. sıradaydı şimdi 9. sıraya yükseldik. Artık ilk 10 arasındayız. Türkiye’de gösterdiğimiz vizyon ve çalışmanın aynısını şimdi İstanbul içinde göstereceğiz” diye konuştu.
Vizyonumuzun aynısını İstanbul’da göstereceğiz
05.02.2019 - 07:30 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 07:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, öğrenim gördüğü Piri Reis Ortaokulu, Kasımpaşa Lisesi’ndeki 75 arkadaşı ve öğretmenleriyle bir araya geldi.
Etiketler : Binali Yıldırım,
602438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602438.aspx
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