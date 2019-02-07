Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün, CHP’nin İş Bankasındaki yüzde 28 hissesinin hazineye devredileceğini söyledi. Erdoğan, küllenen bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bir dönem parti temsilcisi olarak İş Bankasının yönetim kurulunda da yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Bankadan 5 kuruş para almayız. İş Bankasının ortağı da değiliz. Atatürk’ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar” dedi. CHP lideri, 7 Haziran seçimlerinden önce İş Bankasından para aldığı iddiasıyla CHP’ye kapatma davası açılmak istendiğini söylemiş, ancak iddiası fos çıkmıştı.

SERMAYE HİNT MÜSLÜMANLARINDAN

CHP’nin İş Bankası ile organik bağı 1924 yılına dayanıyor. Banka, 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal’in talimatıyla ve 1 milyon liralık sermaye ile kuruldu. Sermayenin yarısını Hint Müslümanlarından gelenler teşkil eder. Atatürk de bir miktar koydu. Ancak ölümünden sonra vasiyetnamesine uygun olarak Atatürk’ün hisseleri Cumhuriyet Halk Partisine devredildi. Buna istinaden CHP yönetimde oy hakkına sahip oldu. Hisselerin mülkiyeti CHP tarafından kullanıldı. Hisselerden kaynaklanan temettü (kâr payı) ise vasiyette belirtilen şekilde Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumuna verildi. 12 Eylül’den sonra kabul edilen 82 Anayasasında söz konusu iki kurumun yapısı değiştirildi.

KURTARILMASI GEREKİR!

TDK ve TTK, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde iki başkanlık haline dönüştürüldü. CHP, 2004 yılında bunların Atatürk’ün kurduğu kurumlar olmaktan çıktığını söyleyip mahkemeye başvurdu. TDK ve TTK da karşı dava açtı. Mahkeme, temettünün söz konusu kurumlara ödenmesine hükmetti. Yargıtay onadı. Ancak tartışmalar bitmedi. Yani Atatürk’ün İş Bankası’ndaki yüzde 28,7’lik hisselerinin sahibi CHP... Bankanın yönetim kurulunda başkan dâhil 11 üye var… Bu üyelerin 4’ünü Kılıçdaroğlu atamış… Yıllık 1 milyon lira civarında huzur hakları var... Aya 83 bin lira düşüyor... Siyasi Partiler Kanunu’na göre, partiler “bankacılık” dâhil, hiçbir ticarî faaliyette bulunamazlar. Bankalara “Yönetim Kurulu Üyesi” atayamazlar. CHP, bugüne kadar bir “ayrıcalığı” kullandı. Bu ayrıcalığı da, Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetine dayandırdı. Vatandaşlar bir “millî varlık” olan Türkiye İş Bankasının bir an önce “CHP’nin bankası” yaftasından kurtulması yahut kurtarılması gerektiği söylüyor.

BANKANIN SAHİBİ KİM?

Banka hisselerinin %31,79’u halka açık... %40,12’lik çoğunluk hissesi Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfına yani banka çalışan ve emeklilerine ait. Atatürk hisselerinin oranı ise %28,09. Yönetim Kurulu teşkilinde çoğunluğu Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı alıyor.