Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’in Kayaönü ve Yeditepe mahallerinde düzenledikleri operasyonlarla uyuşturucu satışı yapan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, gözaltına alınan şüphelilerden A.K’nin evinde yaptığı operasyonda 415 adet Captagon hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet folyoya sarılı vaziyette metamfetamin, 1 adet av tüfeği, 5 adet boş kovan, 2 adet dolu kartuş, 2 adet tabanca, 5 adet dolu fişek, 26 adet kuru sıkı mermisi, 9.4 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 TL para ele geçirdi.

Ekipler, gözaltına alınan şüphelilerden R.K’ ve V.B’yi uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakaladı. Ekipler, R.K’nin üst aramasında 6 adet satışa hazır vaziyette metamfetamin, 2 adet satışa hazır folyo içerisinde genel toplamda 35.5 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 720 TL para ele geçirirken V.B. isimli şüpheli şahıstan ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 410 TL para ele geçirdi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.K., R.K. ve A.D. tutuklanarak ceza evine gönderildi.