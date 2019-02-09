Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da enkaz altında kaldıktan 20 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ü ve 9 saat sonra kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın minik Havva ile sohbeti kameralarca kaydedilirken, görüntüye küçük Tayyip de girdi. Erdoğan'ın minik Havva'ya nasıl olduğunu sorduğu anlar kameralarca kaydedildi.